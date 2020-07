Traumahelikopter landt vlakbij reuzenrad in centrum van Tilburg

Een niet alledaags schouwspel in het centrum van Tilburg deze woensdagavond, waar rond halfzeven een traumahelikopter landde op de kruising van de Spoorlaan met de Heuvel.

De heli was opgeroepen voor een medisch incident in een restaurant op de Spoorlaan, waar een gast zich had verstikt in het eten. Politieagenten sloten de kruising af om de helikopter te laten landen. De patiënt werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.