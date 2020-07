Automobilist ramt lantaarnpaal langs oprit van de A58 bij Etten-Leur

Een automobilist heeft woensdagavond een lantaarnpaal uit de grond gereden langs de oprit van de A58 bij bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur.

Een hond die bij de bestuurder in de auto zat, is door medewerkers van de dierenambulance opgehaald. "Dit beestje was zichtbaar geschrokken maar was niet gewond", zag de ooggetuige.