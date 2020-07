Automobilist rijdt lantaarnpaal uit de grond en crasht op talud van A58 Etten-Leur

Een automobilist is woensdagavond gecrasht op het talud van de oprit bij bedrijventerrein Vosdonk in Etten-Leur, langs de A58.

Een hond die bij de bestuurder in de auto zat, is door medewerkers van de dierenambulance opgehaald. "Dit beestje was zichtbaar geschrokken maar was niet gewond", zag de ooggetuige.