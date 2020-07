Ivoor van olifanten, nijlpaarden en potvissen gevonden bij inval in Veldhoven

De handel in nieuw ivoor is strafbaar. vergroot

De politie en de inspectiedienst NVWA hebben bij een inval in Veldhoven zestien ivoren voorwerpen in beslag genomen. Agenten kwamen de spullen op het spoor via een advertentie op Marktplaats. Dat meldt de politie donderdag aan Omroep Brabant.

De inval vond weken geleden plaats. De verdachte, een man uit Veldhoven, moet mogelijk 'een flinke boete' betalen. Hij werd niet aangehouden.

Het gaat onder meer om ivoren tanden van potvissen en ivoor uit slagtanden van olifanten en nijlpaarden. De spullen zijn in beslag genomen en liggen inmiddels achter slot en grendel. De politie kan niet zeggen of het ivoor van de olifanten en nijlpaarden ruw of bewerkt was.

Verkoopverbod

In Nederland geldt sinds 2019 een nationaal verkoopverbod op ruw ivoor zoals (slag)tanden. Bij zulk ivoor is het moeilijk om te zien of het om nieuw of oud ivoor gaat. Oud ivoor, zoals klassieke ivoren biljartballen, mag wel verkocht worden. Voor nieuw ivoor is dat al geruime tijd verboden.