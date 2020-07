Man in elkaar getrapt en geslagen in Roosendaal

De Laan van Brabant in Roosendaal (foto: Google Streetview) vergroot

Een 31-jarige man is woensdagavond in de Laan van Brabant in Roosendaal in elkaar geslagen door vier jongeren. De verdachten, drie Roosendalers van 18, 20 en 21 jaar oud en een 17-jarige Belg, zijn vastgezet en worden gehoord.

Verschillende mensen zagen hoe de daders op de man bleven inslaan en hem bleven schoppen, ook toen hij weerloos op de grond lag. Zij belden de politie en gaven het signalement door van de verdachten en van de auto waarin ze na de mishandeling vertrokken.

Geen enkele aanleiding

Op de Langdonk konden agenten de verdachten aanhouden. Volgens het slachtoffer was er geen enkele aanleiding voor de mishandeling.