'Je begint weer met nul', directeur blikt terug op felle brand Van der Heijden Transport

Van het gebouw viel weinig te redden (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

"We hadden zelfs geen briefpapier meer." Gert-Jan van der Heijden legt uit dat opstarten na een verwoestende bedrijfsbrand ook ongemakken geeft waar je niet zo snel aan denkt. Een loods van Van der Heijden Transport & Logistiek in Hapert brandde in mei tot de grond toe af." We lopen nog iedere dag tegen dingen aan die we missen. Je begint eigenlijk weer met nul."

Eind mei verwoestte een felle brand in korte tijd een deel van het bedrijf. Gert-Jan van der Heijden: "Behalve een magazijn ging ook het hoofdkantoor in vlammen op. In het magazijn stonden veel spullen van onze klanten." Hij schat de schade op enkele tientallen miljoenen.

Lang treuren om het drama was er niet bij. "De brand was op vrijdag en op zondag bekeken we met de makelaar al een vervangend pand aan de Mispelhoefstraat in Eindhoven. Dat was een jaar eerder gebouwd maar stond nog te huur." Exact een week na de brand nam Van der Heijden het gebouw van 20.000 vierkante meter in gebruik als hoofdkantoor en opslagloods.

"Ze zijn het nu aan het slopen. Voor de bouwvak moet alles opgeruimd zijn."

"De vrachtwagens die we nodig hebben voor transport in de Benelux staan hier, die voor het overige internationale transport staan in Hapert." Een tweede magazijn van het bedrijf werd in mei niet geraakt door de brand. Ook de werkplaats bleef overeind.

"Het waren hectische weken", zegt Gert-Jan van der Heijden, terugblikkend op de afgelopen tijd. Nog steeds zijn de resten van het verwoeste pand niet opgeruimd. "Ze zijn het nu aan het slopen. Voor de bouwvak moet alles opgeruimd zijn." Als dat volgens plan verloopt begint eind september de bouw van een nieuw pand. "Op 31 mei volgend jaar zitten we weer in Hapert", zegt directeur Van der Heijden overtuigd.

Beelden van de grote brand in mei:

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK: Grote brand verwoest transportbedrijf Van der Heijden in Hapert