Eerste competitiesport na corona: softbalsters Roef! weer aan de slag

Jeroen Swers coach softbalsters Roef vergroot

De softbalsters van Roef! uit Moergestel zijn zaterdag de eerste teamsport die weer begint aan de competitie. Door corona zijn de afgelopen maanden vrijwel alle competities gesneuveld. Roef! werd vorig jaar verrassend en voor het eerst in haar bestaan landskampioen. Een sport met vier honken en dus vier belangrijke vragen.

Coach Jeroen Swers, nog lang genoten van de verrassende titel?

"We zijn nog steeds aan het genieten! Het moment om als kampioen het veld op te stappen hebben we door de coronacrisis uit moeten stellen, dat maakt het wel anders. We hadden onze eerste oefenwedstrijd gepland voor 14 maart, precies toen de lockdown begon. Lang was het de vraag of er een competitie zou komen, nu spelen we in aangepaste vorm. Wij missen bijvoorbeeld onze twee Amerikaanse speelsters. Zij mogen Europa niet in vanwege corona, maar goed, daar hebben alle teams last van."

Is corona nog een issue in wedstrijden?

"Wij zijn een sport die makkelijk coronaproof te maken is. We komen niet in elkaars aura zoals bij voetbal of basketbal. Afstand is er eigenlijk altijd wel. Op de honken zijn er fracties van seconden contact. Die tikacties beperken zich tot vier of zes momenten in twee uur. Aan de dugouts moeten we wel aanpassingen doen. Er komt ook desinfecterende spray te staan. We spelen zonder mondkapje en de knuppels worden telkens ontsmet."

Hoe gretig zijn de vrouwen om hun titel te verdedigen?

"Het begint nu terug te komen. Corona is voor iedereen zwaar geweest, het hakt erin. Het duurt even om om te schakelen. De sfeer en het plezier komen langzaam terug. Echte wedstrijden spelen helpt dan. "

Worden jullie nog getest op corona?

"Nee op dit moment niet. Het team is wel gevraagd om voorzichtig te doen. Bij de minste of geringste twijfel gaan ze gelijk naar de dokter. Tegenstanders moeten we vertrouwen. Met z’n allen moeten we een gezonde mentaliteit hebben. Overigens schuilen in de sociale gezelligheid meer gevaren. Supporters die de kantine in gaan of met elkaar praten. Als een van die supporters een vader of moeder is van een speelster dan schuilt er gevaar. De speelsters zijn zich daar bewust van. Ik reken op het gezonde verstand van iedereen, het is een verantwoordelijkheid die we samen dragen. "

Bij de laatste training spraken we met een aantal speelsters van Roef! over teamsporten in coronatijd:

Wachten op privacy instellingen...