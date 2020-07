Zo ziet een vakantie in Brabant er uit in coronatijd

Op de camping. Waterpret wordt eerlijk over de bezoekers verdeeld. De barbecue wacht op een droog moment. Volgende Vorige vergroot 1/3 Op de camping.

Vakantie in eigen land was misschien nog nooit zo populair als nu. Mensen blijven massaal in Nederland vanwege de coronacrisis. De campings en vakantieparken in Brabant zitten goed vol nu de zomervakantie is begonnen. Maar hoe vier je nu vakantie in coronatijd én hoogseizoen?

“Voor de coronacrisis gingen er zo’n 1,8 miljoen Nederlanders in eigen land op vakantie. Nu zijn dat er 2,2 miljoen. En die cijfers zijn nog niet compleet, want veel is pas afgelopen maand geboekt”, vertelt vrijetijdsdeskundige Goof Lukken.

Wie nu nog een campingplekje of vakantiehuisje wil bemachtigen voor deze zomervakantie, moet goed zoeken. En bereid zijn de portemonnee te trekken. “De prijzen liggen 20 tot 30 procent hoger dan normaal. Ook is het normaal goedkoper als je last minute boekt, nu is dat door de schaarste juist duurder.”

Als je geboekt hebt op een camping of park, zijn er natuurlijk ook andere regels dan normaal. Overal wordt gehamerd op anderhalve meter afstand houden. Ook kan je niet zomaar naar het zwembad of restaurant. Vooraf reserveren is meestal verplicht. Op sommige parken en campings werken ze met een tijdvak van bijvoorbeeld een uur of anderhalf uur.

“De waarderingscijfers van gasten zijn nu hoger dan normaal.”

“Sommige mensen vinden dat niet leuk, want die hangen het liefst de hele dag in het zwembad. Anderen zijn er juist blij mee, omdat het nu rustig is en ze niet in een rij hoeven te staan”, laat een woordvoerder van Center Parcs weten.

Volgens hem wordt het zwembad op dit moment zelfs beter gewaardeerd dan eerst. “Gasten kunnen aan het eind van hun verblijf waarderingscijfers geven. Die zijn nu hoger dan normaal.”

"De regels zijn er niet om de gasten te pesten, maar om te voorkomen dat er een tweede coronagolf komt.”

Op Camping De Paal in Bergeijk laten ze gasten niet zelf reserveren, maar hebben ze de camping opgedeeld in tijdvakken. De ene helft mag ’s ochtends naar het zwembad en eind van de middag en ’s avonds. De andere helft ’s middags. De dag daarna is het precies andersom.

“De een vindt het geen probleem en een ander wel. Maar we kunnen niet anders. De regels zijn er niet om de gasten te pesten, maar om te voorkomen dat er een tweede coronagolf komt”, vertelt mede-eigenaresse Mirjam Kuijken. "Laten we hopen dat we dat door zulke kleine aanpassingen samen voor elkaar krijgen."

Ook is er op de parken extra aandacht voor hygiëne en schoonmaak. Schoonmakers krijgen meer tijd om de accommodaties of toiletgebouwen te reinigen en er staat desinfecterende handgel op verschillende plekken. Ook zijn er meer toilet- en douchevoorzieningen.

Recreatie en entertainment gebeurt nu vooral in de buitenlucht en niet in zaaltjes. Soms moeten ouders hun kinderen brengen en mogen ze zelf niet blijven. Bij overdekte speeltuinen op de parken geldt een beperkt aantal volwassen bezoekers. Kinderen hoeven zich niet aan de anderhalve meter afstand te houden, net als in ‘het echte leven'.

Zo reageren de gasten van camping De Paal:

Vrijetijdsdeskundige Goof Lukken heeft een tip voor mensen die nog moeten boeken. “Kijk eens naar een citytrip. Buitenlandse toeristen zijn er nu niet of amper. Dus ga eens naar Amsterdam. Of Brabantse steden als Eindhoven en Den Bosch, natuurlijk. Nederlanders boeken niet zo snel een hotel in eigen land."

