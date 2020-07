Grote tak valt op vrouw in centrum van Tilburg

De tak viel op de vrouw (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Aan de Heuvelstraat in het centrum van Tilburg is donderdagmiddag een grote boomtak afgebroken en op een passerende vrouw gevallen. Het slachtoffer is snel door brandweerlieden geholpen en daarna is ze in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De tak brak rond kwart voor vier af van de hoge boom naast de Pauluskerk in de Heuvelstraat. Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft de vrouw korte tijd klem gezeten onder het hout. Toegesnelde brandweerlieden konden haar snel bevrijden. Het is nog niet bekend hoe ze eraan toe is.

De weg is door de brandweer afgezet zodat de tak kan worden opgeruimd. Een boomexpert zal langskomen om te kijken of de boom ziek is en er een risico is dat meerdere takken kunnen afbreken.

