Kermisattractie zoeft rakelings langs balkons van Elifon en Harry: 'Ik ben echt bang'

Je balkondeur open doen en vlak voor je neus een kermisattractie voorbij zien vliegen: voor de bewoners van een flat aan de Paleisring in Tilburg is het de komende tien dagen realiteit. De opzet van de Tilburgse Kermis is dit jaar aangepast vanwege de coronamaatregelen. Daardoor staat de attractie genaamd Chaos nu pal naast de flat.

Chaos zwaait een arm heen en weer waaraan bezoekers in bankjes zitten, die ook ronddraaien. De attractie opent vrijdag officieel, maar donderdag werd er al een testronde gemaakt. De bewoners in de flat pal naast de attractie zijn bezorgd. Elifon Mantel is een van de bewoonsters. Als er straks bezoekers in de attractie zitten, durft ze haar balkon niet meer op. “Het is geen fijn gevoel dat de attractie zo dichtbij komt. En met mooi weer wil ik het liefste gewoon op mijn balkon zitten. Maar nu ben ik echt bang dat dat niet veilig is."

Bekijk hier hoe de kermisattractie langs de balkons beweegt:

Mantel heeft al meerdere kermissen meegemaakt en is wel wat gewend. “Ik woon tenslotte vlakbij de kermis. Maar in deze coronatijd wil ik extra veiligheid. Ik val ook onder de risicogroep. Straks zitten er schreeuwende en zwetende bezoekers in die rakelings langs mijn balkon zoeven.”

Precies drie meter

Toon van de Weerdt, exploitant van attractie Chaos, begrijpt de bezorgde bewoners wel. “Zeker vanaf de voorkant lijkt het net alsof de arm van de attractie heel dicht langs de balkons vliegt. De bewoners zullen daar vast van geschrokken zijn.”

Toch was het voor Van de Weerdt de enige plek waar hij zijn attractie kwijt kon. “Ik moest de attractie precies tussen twee bomen zien te krijgen en dat was al een heel gedoe. Uiteindelijk staat Chaos nu precies met drie meter afstand van de balkons af. Dat is veilig, dus de bewoners hoeven zich geen zorgen te maken. We hebben alles precies uitgemeten."

Ook volgens Irma Galama van de gemeente Tilburg is er wel degelijk rekening gehouden met de veiligheid van de attractie. “De attractie Chaos valt binnen alle normen waaraan die moet voldoen. Ook hebben we uitgebreid getest, dan kijken we hoe groot de attractie is en welke kan die op beweegt.”

Coronaproef

Bewoonster Elifon Mantel heeft de gemeente benaderd met een brief. Ze laat daarin weten dat ze graag antwoorden wil op de vraag of de attractie wel coronaproef is opgesteld. Galama benadrukt dat daar een landelijk protocol voor is waar de Tilburgse Kermis zich aan houdt. “We hebben afspraken gemaakt over de beweegrichting van de attractie. De bezoekers zijn niet verplicht een mondkapje op te zetten, maar ze moeten wel overal afstand houden van elkaar.”

Het verplaatsen van de attractie is geen optie, die staat volgens Galama strak ingetekend.