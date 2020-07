Snollebollekes niet naar Gelredome, maar wel op je balkon, keukentafel of in de woonkamer

Als de fans niet naar het podium kunnen komen, dan brengt Snollebollekes het podium wel naar de fans toe. De feestact lanceerde donderdag een app waarmee Snollebollekes in augmented reality te bewonderen is. Zo kan er volgende week tijdens een virtueel concert vanuit elke hoek van het huis mee worden gesprongen.

Het was een bittere pil voor Rob Kemps en zijn fans toen vier concerten verschoven moesten worden vanwege coronamaatregelen. Maar zoals deze maanden vaker is gebleken: met technologie kan veel gedaan worden. En zo ontstond het idee voor een digitaal concert in augmented reality. De techniek is vooral bekend om het razendpopulaire spel Pokémon Go. De camera van een telefoon filmt een achtergrond en software projecteert special effects, waardoor computerbeelden en de realiteit samensmelten.