Geitje Lars en kip Coco werden beste vrienden in het asiel en zoeken daarom samen een nieuw baasje

Bij dierenasiel De Doornakker in Eindhoven krijgen ze wel vaker bijzondere dieren binnen, maar dat dieren onderling vriendschap sluiten is uniek. Een nieuw en bijzonder duo heeft daarom onlangs de harten van het team gestolen. Geitje Lars en kip Coco kwamen apart als zwervers binnen maar zijn inmiddels beste vriendjes geworden in het asiel.

Zowel de geit als het hennetje werden op straat gevonden. “Ons dierenopvangcentrum heeft een aparte buitenruimte met stalletje en ren waar we hobbydieren op kunnen vangen. Daar kwam het tweetal elkaar tegen. Al snel bleek het dikke mik. Ze slapen tegen elkaar aan zitten graag samen buiten op hun klimtoestel", schrijft De Doornakker op haar website.

Met navelstreng gevonden

Geit Lars is pas drie weken oud en werd op 7 juli met de navelstreng er nog aan in Best gevonden. “Hij is ontzettend tam en lief en eerlijk gezegd snappen we niet wat hij in z'n uppie op straat deed”, aldus het team van de Doornakker.

Geitje Lars in de opvang:

Omdat de eigenaar zich nog niet heeft gemeld, mag de dierenopvang vanaf 21 juli op zoek naar een nieuw thuis voor Lars. De medewerkers van het asiel zouden het ‘geweldig’ vinden als zijn vriendin Coco met hem mee mag verhuizen.