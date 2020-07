Beter Bed schroeft ondanks coronacrisis winst flink op

Beddenfabrikant Beter Bed heeft de eerste helft van het jaar flink beter gepresteerd dan een jaar eerder ondanks de impact van de coronacrisis. Het bedrijf wist de omzet met bijna 10 procent op te voeren. Daarnaast schreef het bedrijf zwarte cijfers, waar een jaar eerder nog een verlies werd genoteerd.

Volgens topman John Kruijssen van Beter Bed kende het bedrijf een sterk begin van het jaar. In de laatste twee weken van maart, toen lockdownmaatregelen van kracht werden was wel sprake van een flinke dip, ook omdat winkels in België op slot moesten.