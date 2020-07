Problemen op A58 bij Ulvenhout voorbij na kettingbotsing

De snelweg A58 van Tilburg naar Breda was vrijdag bij Ulvenhout ongeveer een uur dicht dicht na een ongeluk. Er was een kettingbotsing gebeurd tussen knooppunt Sint Annabosch en Ulvenhout, meldde Rijkswaterstaat. Rond halftwee werd de weg weer vrijgegeven. De problemen voor het verkeer waren op dat moment vrijwel voorbij.

De omleiding via de A2, A59 en A16, die was ingesteld, verviel op dat moment.

Omstanders hebben het over vier auto's die bij het ongeluk betrokken zouden zijn. Iets na halfeen waren er vier ambulances op de plek van het ongeluk. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn.