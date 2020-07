Toch Vuelta-etappe in Brabant: hometrainer voor de tv en fietsen maar!

Virtuele Vuelta door Brabant. vergroot

Er komt toch een Vuelta-etappe door Brabant. Virtueel weliswaar, maar iedereen kan straks een stuk van de etappe Breda-Breda fietsen. De Ronde van Spanje zou op 15 augustus in Den Bosch zijn en op 16 augustus in Breda, maar door de coronacrisis is dat afgelast.

De gemeente Breda en BrabantSport hebben samen met een softwareontwikkelaar een alternatieve route van 30 kilometer gemaakt. Daarin zitten de hoogtepunten van de oorspronkelijke etappe door Breda en omgeving. Van de Grote Kerk tot de Brabantse Wal en van het Stadspark Valkenberg tot het Mastbos.

In de week van 10 tot en met 16 augustus kan iedereen die etappe in 3D en via video rijden. Op die manier is het alsof je op je hometrainer voor de tv een echte Vuelta-wielrenner bent.

Op de laatste dag krijgen 75 wielerfans de kans om de tocht virtueel te fietsen met oud-renner Lars Boom. Dat gebeurt dan op 75 fietstrainers en spinningbikes voor een groot scherm in de Koepel in Breda.

La Vuelta Holanda onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de Ronde van Spanje in 2022 alsnog in Nederland te laten starten en door Brabant te gaan.