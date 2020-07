'Onhandelbaar' meisje (17) deelt fikse klap uit aan agente

Een meisje van 17 is donderdagavond aangehouden omdat ze een politieagente geslagen had. De agente kreeg 'een fikse klap tegen haar hoofd' en raakte gewond, zo meldt de politie vrijdag. De agente heeft aangifte gedaan van mishandeling.

Agenten reageerden donderdagavond rond kwart over acht op een melding van een 'conflictsituatie' in de wijk Groeseind-Hoefstraat in Tilburg.