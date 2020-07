Jongen (17) wilde zijn moeder doodsteken: 1 jaar jeugdgevangenis en tbs

(Foto: Pexels). vergroot

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag een jongen van 18 veroordeeld tot een jaar jeugdgevangenis met jeugd-tbs voor poging tot moord. Hij stak zijn moeder in december vorig jaar thuis in Uden meerdere keren met een mes in haar hoofd en rug. Ze liep daarbij forse verwondingen op.

Sandra Kagie Geschreven door

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van voorbedachten rade en dus van een poging tot moord. De jongen verklaarde dat hij al zo’n half jaar rondliep met het concrete plan om iemand dood te maken en dat hij daarvoor zijn moeder had uitgekozen.

Hij koos bewust een moment dat zijn vader en broer niet thuis waren, haalde de sleutel van de garagedeur zodat zijn moeder niet weg kon rennen en pakte op de bovenverdieping een mes. Eenmaal beneden stak hij op zijn moeder in.

Nam al afscheid

De steekpartij maakte zeer veel indruk op het slachtoffer en de overige gezinsleden. De moeder van de jongen belde vlak na de steekpartij haar man. Hevig bloedend nam ze op dat moment afscheid van hem omdat ze dacht dat ze aan haar verwondingen zou overlijden.

Ook nu nog kampt zij met zowel fysieke als psychische klachten. Desondanks hoopt zij dat haar zoon de hulp krijgt die hij nodig heeft.

Autistische stoornis

De verdachte was op het moment van de steekpartij 17, dus minderjarig. Hij is dan ook volgens het jeugdstrafrecht berecht. Uit onderzoek is gebleken dat de jongen verminderd toerekeningsvatbaar is. Volgens een psycholoog en een psychiater is er namelijk sprake van een autistische stoornis waardoor de jongen moeite heeft in de omgang met anderen.

Om herhaling te voorkomen vindt de rechtbank het nodig dat de jongen snel de noodzakelijke behandeling krijgt. Ook zijn ouders vinden de behandeling van hun zoon belangrijker dan een langdurige straf, zo bleek tijdens de zitting.