Agent die verwarde Pool neerschoot in Haghorst wordt niet vervolgd

Foto: Toby de Kort, SQ Vision vergroot

De agent die woensdag 22 april een verwarde man uit Polen neerschoot in Haghorst, wordt daar niet voor vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdagmiddag. De Pool liep de bewuste woensdag met messen rond in het dorp. Toen de politie aankwam, stak de man op een agent in, waarop hij werd neergeschoten. Volgens het OM handelde de agent uit noodweer.

De politie kreeg rond halfeen meerdere meldingen dat er iemand met meerdere messen zou rondlopen op de Moergestelseweg en de Sint Josephstraat in Haghorst. Het bleek te gaan om een verwarde 22-jarige Pool die twee messen bij zich had.

Agenten spraken de man aan en hij werkte in eerste instantie mee. Maar plotseling trok de man zichzelf los waarbij een van de agenten werd geraakt door het mes. De Pool ging vervolgens een andere agent met zijn mes te lijf, waarop de gewonde agent de Pool in zijn bil schoot.

Man stak in april agent met mes in Haghorst (foto: Toby de Kort/SQ Vision). vergroot

LEES OOK: Man die agent aanviel met mes en werd neergeschoten was verward en liep al de hele dag door Haghorst