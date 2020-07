Man bedreigt medewerkers van tankstation met mes, maar kan snel worden aangehouden

Medewerkers van een tankstation aan de Joost van Den Vondellaan in Oss zijn vrijdagavond overvallen. Een man bedreigde hen met een mes en ging er met een geldbedrag vandoor.

De overval werd rond tien voor zeven gemeld. De verdachte vluchtte na de overval weg, maar werd al snel in de buurt van het tankstation aangehouden omdat een getuige het signalement van de overvaller aan de politie had doorgegeven. De verdachte had het mes en het geld nog bij zich.