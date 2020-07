Fietser (19) overleden na aanrijding in Alphen

Wachten op privacy instellingen... De aanrijding in Alphen gebeurde rond kwart voor twaalf 's avonds (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Fietser komt om het leven bij aanrijding in Alphen

Een fietser is vrijdagavond om het leven gekomen nadat die werd aangereden in Alphen. Dit gebeurde rond kwart voor twaalf, op de kruising van de Goedentijd met de Gilzerweg. Het slachtoffer is een 19-jarige man uit Ridderkerk.

De fietser werd, toen die wilde oversteken, geschept door de 23-jarige bestuurder van een bestelbus.

Traumaheli

Vanwege de ernst van het ongeluk werden verschillende hulpdiensten opgeroepen - onder meer een traumaheli - maar hulp mocht niet meer baten.

Hoe de aanrijding kon gebeuren, wordt onderzocht.

Na de aanrijding rukten de hulpdiensten massaal uit (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).