Passagiers taxi gewond na botsing op kruising in Tilburg

De schade na de botsing in Tilburg was groot (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot

Twee passagiers in een taxi zijn vrijdagnacht in Tilburg gewond geraakt, nadat die taxi in botsing kwam met een andere auto. Het ongeluk gebeurde op de Blaakweg, rond twee uur.

De taxi reed vanuit Goirle richting Tilburg, toen het op de kruising van de Blaakweg met de Joke Smitweg mis ging. De gewonde taxipassagiers zijn door ambulancepersoneel onderzocht.

Bergingsbedrijf

De beide auto's zijn zwaar beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf getakeld worden.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

Hoe het ongeluk op de Blaakweg in Tilburg kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot