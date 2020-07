Een echte avondspits vrijdagavond? Ja, maar nog altijd erg bescheiden

De spits, een bijna vergeten fenomeen. Archieffoto vergroot

Het was even slikken voor veel automobilisten vrijdag. Op de dag dat in het laatste deel van Nederland, de regio Midden, de schoolvakantie begon, ontstond er een heuse ouderwetse drukke avondspits. En dat zijn we niet meer gewend. In Brabant kreeg het gaspedaal met name ongewenst extra rust op de A58 en de A2. Daar stonden tijdens het hoogtepunt van de spits, rond vier uur in de middag, de langste files. Maar hoe erg was het eigenlijk?

Nou, dat ligt er maar helemaal aan waarmee je het vergelijkt. Landelijk stond er tijdens het hoogtepunt van de avondspits vrijdag 445 kiometer file, laat de ANWB weten. Hoeveel van dat fileleed zich exact afspeelde op de Brabantse wegen, kan de verkeersdienst niet zeggen. "Maar", zo zegt woordvoerder Dennis Mooij, "het was veel drukker dan we nu op vrijdagen gewend zijn." En met nu bedoelen we dan: in de coronacrisis.

Weg fileprobleem

In het begin van de intelligente lockdown loste het fileprobleem op, als sneeuw voor de zon. Ochtend- en avondspitsen, al snel werd het iets dat we enkel nog kenden van vroeger. Maar massaal thuiswerken, dat is inmiddels weer verleden tijd. "We zitten qua verkeersintensiteit alweer op negentig tot honderd procent, vergeleken met de situatie van voor de coronacrisis. Er zijn weer bijna evenveel auto's op de weg. Alleen een ochtendspits is er nog steeds niet of nauwelijks. In de loop van de dag wordt wel drukker. Maar ook de avondspitsen staan nog niet in verhouding met hoe het altijd was." Op zomaar een vrijdag in juni, op 10 juni om precies te zijn, was het ongeveer half zo druk als afgelopen vrijdag.

Vorige week vrijdag, op 10 juli, stond er op het ' ergste' moment 300 kilometer file. En daar deden we dus met z'n allen afgelopen vrijdag nog een flinke schep bovenop. En was daar dus ineens een onvervalste avondspits. Niet heel gek natuurlijk, want voor het midden van Nederland begon dus de schoolvakantie en in die regio wonen nou eenmaal veel mensen. Eigenlijk was het allemaal nog erg bescheiden. "De spits viel echt in het niet, vergeleken met zo'n 'uittochtdag' in andere jaren. Die 445 kilometer van vrijdag, kan zonder coronacrisis zomaar het dubbele zijn."