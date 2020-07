Bavaria verstevigt band met PSV en sluit aan bij Brainport-partnership: 'Dit is erg bijzonder'

Pablo Rosario, Mohamed Ihattaren en Donyell Malen juichen (foto: Hollandse Hoogte). vergroot

Bavaria verstevigt de band met PSV. De Lieshoutse bierbrouwer - al ruim twintig jaar een trouwe sponsor van de Eindhovense voetbalclub - verlengt het bestaande sponsorcontract en sluit daarnaast aan bij het zogenoemde Brainport-partnership.

“Dit is ontzettend waardevol voor het unieke concept dat wij een jaar geleden hebben ontwikkeld”, reageert commercieel directeur Frans Janssen van PSV. “Het is erg bijzonder dat Swinkels Family Brewers - de moederorganisatie van Bavaria - juist in deze tijd, waarin we allemaal de impact van de coronacrisis voelen, kiest voor een uitbreiding van onze bestaande relatie. In moeilijke tijden op je partners kunnen vertrouwen, is een groot goed. Dat koesteren we."

Vitaliteitsverhaal

Volgens Janssen onderstreept deze stap van Bavaria de impact van het partnership met Brainport Eindhoven.

"Evenals PSV en de overige partners gelooft Swinkels Family Brewers in het ecosysteem van het Brainportgebied en erkent het bedrijf de waarde van kennisdeling tussen de grootste bedrijven die hier te vinden zijn. Swinkels Family Brewers is een voortdurend innoverende bierbrouwer. De keuze om bijvoorbeeld stevig in te zetten op het 0.0-biertje past in het vitaliteitsverhaal dat een belangrijke pijler is van dit partnership.”

Signaal

"We voelen het als een vanzelfsprekendheid om onze band met PSV verder te verstevigen", legt Romke Swinkels, directeur Nederland bij Swinkels Family Brewers, uit. "We hebben Brabantse roots. Ondanks dat we inmiddels actief zijn over de hele wereld, zal dit altijd zo blijven. Onze betrokkenheid bij de regio is enorm. Juist in een tijd waarin we een grote behoefte hebben om met elkaar voetbal te kijken onder het genot van een biertje, willen we dit signaal afgeven."

Daarnaast heeft Bavaria de ambitie om samen met de andere Brainport-partners het verschil te maken in de regio op het vlak van innovatie, maatschappelijke betrokkenheid, vitaliteit en entertainment. "Wij kijken naar de lange termijn en geloven in de kracht van duurzame samenwerkingen en de band die je met elkaar opbouwt door de jaren heen. We voelen ons thuis bij Brainport Eindhoven, net als bij ons PSV.”

Zes

Bavaria is de zesde zogenoemde premium partner van PSV, naast ASML, Philips, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en Jumbo Supermarkten. De Brainport Eindhoven-partners werken samen op het gebied van innovatie, vitaliteit, entertainment, talentontwikkeling en -werving in de Brainportregio. De partijen hebben de ambitie om samen de regio nóg prominenter op de kaart te zetten als wereldleider in kennis, hightech en innovatie.

Janssen zegt 'ontzettend trots' te zijn dat Bavaria - "Een van de meest toonaangevende familiebedrijven in de regio" - zich verbonden voelt met de Eindhovense voetbalclub. "En andersom is dit niet anders. De familie Swinkels zit al tientallen jaren bij ons op de tribune. De band is bijzonder warm en dat blijft wat ons betreft voor altijd zo.”

Metropoolregio Brainport Eindhoven staat sinds de zomer van 2019 als hoofdsponsor op de voorkant van het PSV-shirt.