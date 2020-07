Lokale omroepen Goirle en Hilvarenbeek riskeren forse boete door Kermis FM

De lokale omroepen gaan vooralsnog door met het uitzenden van Kermis FM. vergroot

De lokale omroepen van Goirle en Hilvarenbeek riskeren een flinke boete omdat zij het beeld en geluid van Kermis FM uitzenden. Dat blijkt uit een brief die de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx aan de raad heeft gestuurd. De zenders mogen volgens de mediawet beeld en geluid van Kermis FM niet zomaar uitzenden, omdat Kermis FM een commerciële omroep is. Omroep Goirle is hiervoor vorig jaar ook al per brief officieel gewaarschuwd door het Commissariaat voor de Media, de toezichthouder.

De mediawet verbiedt publieke omroepen om content van commerciële zenders zomaar over te nemen, laat Hendrickx weten. Om die reden staakte de lokale omroep Tilburg vorig jaar het doorgeven van Kermis FM. Dat leverde destijds veel kritiek op van het publiek, dat het jammer vond dat de uitzendingen niet meer via de Tilburgse omroep te horen waren. Daarop startte de lokale omroep van Goirle met het uitzenden van Kermis FM.

'Klinkklare onzin'

Voorzitter Hans van de Ven van Lokale Omroep Goirle heeft de betreffende brief aan de raad inmiddels ook gelezen en is not amused. “Er wordt gewoon de suggestie gewekt dat onze samenwerking met Kermis FM op gespannen voet staat met de mediawet. Maar dat is klinkklare onzin. Ik weet niet waar de gemeente dat vandaan heeft.” Naar eigen zeggen heeft zijn omroep namelijk wel toestemming om samen te werken met de kermiszender. “We hebben een mailtje gestuurd aan het Commissariaat dat we het weer gaan doen, en dat was prima.”

De Tilburgse wethouder is stellig in haar brief. “Indien het Commissariaat een overtreding constateert, kunnen boetes tot 9000 euro per geval worden opgelegd”, aldus Hendrickx, “waarbij het mogelijk is dat in één programma meerdere overtredingen worden geconstateerd.” Alleen al het noemen van de naam 'Kermis FM' wordt door het Commissariaat als 'vermijdbare uiting' gezien. Hendrickx vindt dan ook dat lokale omroepen, die vaak maar heel weinig geld hebben, de dreiging met dit soort boetes zeer serieus moeten nemen.

'Gemeente zegt juist blij te zijn'

Van de Ven is stomverbaasd over de woorden van de Tilburgse wethouder. “De gemeente Tilburg zegt tegen ons juist dat ze blij zijn met onze samenwerking met Kermis FM. Omroep Tilburg doet dat namelijk niet. En zo kunnen Tilburgers toch nog wat van de kermis op televisie zien.” Waarom de Tilburgse wethouder in de brief schrijft dat zo’n samenwerking niet zou mogen, is Van de Ven dan ook een raadsel. “Ze zouden ons eerder dankbaar moeten zijn. Dat wij nog iets van de kermis uitzenden en het zo bij mensen in Tilburg in de huiskamer kunnen brengen. Juist in deze tijd, als veel mensen toch misschien bang zijn om erheen te gaan.”

Het Commissariaat voor de Media was niet bereikbaar voor een reactie.