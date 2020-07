Daar is 'ie weer, de mooie zomer

Foto: Manoek Lambregts vergroot

De timing kan bijna niet beter. Nu voor veel mensen de zomervakantie begonnen is, krijgen we prachtige zomerse dagen. In ieder geval dit weekend, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza.

"Om negen uur zaterdagochtend was het al prachtig zonnig weer in Brabant met een temperatuur van 20 graden en weinig wind", vertelt Snoek. "Die temperatuur stijgt nog even door. 's Middags kunnen we een maximumtemperatuur noteren van 25 of 26 graden. Het is dus zomers warm."

Wel wat stapelwolken

's Middags verschijnen wel wat meer stapelwolken. "Maar op de meeste plaatsen blijft het droog", vertelt Snoek. "Het briesje wat er 's middags staat, zorgt voor een heel klein beetje verkoeling."

Ook zondag wordt het volgens de weerman van Weerplaza warm. "Er bevindt zich dan wel wat bewolking en regen boven de Noordzee. Maar voordat dit Brabant bereikt, denk ik dat het diep in de zondagavond is."

Hoge temperatuur

Overdag verwacht Snoek droog weer met flink wat zonneschijn. "Zeker in de ochtend. In de middag neemt het aandeel wolken weer geleidelijk toe. De temperatuur zal net zoals deze zaterdag hoog zijn. In het westen van de provincie, op de grens met Zeeland, komen we uit op een graad of 24. Richting het oosten verwacht ik de hoogste temperaturen. Misschien 27 op de grens met Limburg."