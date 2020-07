Het wordt vannacht uitstekend weer om komeet NEOWISE te bewonderen: 'Het ziet er prima uit hoor!'

Sem van Rijssel (SQ Vision) fotografeerde de komeet eerder in Nuenen. vergroot

Scoor zaterdagmiddag nog even snel een verrekijker. Doe desnoods ook een preventief middagdutje. Want wie komeet NEOWISE in volle glorie wil bewonderen, moet komende nacht tijdens de meest donkere uren zijn slag slaan.

Marjanka Meeuwissen & ANP Geschreven door

De opvallend heldere komeet, eigenlijk een bevroren bal met ijs en sneeuw, bereikt zaterdagnacht zijn grootste helderheid. En de weersomstandigheden zijn top, vertelt meteoroloog Alfred Snoek van Weerplaza desgevraagd. "Af en toe zal er wat bewolking zijn, maar er zijn veel meer opklaringen dan afgelopen nacht. Het ziet er goed uit!"

NEOWISE bereikte begin juli ons sterrenstelsel. Maar door bewolking, was de komeet tot nu toe niet altijd even goed te bewonderen. Een week geleden, in de nacht van vrijdag op zaterdag, kwamen liefhebbers wel al even aan hun trekken en liet NEOWISE zich mooi zien, inclusief lange staart.

Glenn Aoys zag de komeet in de polders boven Waalwijk. vergroot

Komende nacht komt er een ultiem herkansingsmoment voor iedereen die de komeet graag wil aanschouwen. Meteoroloog Alfred Snoek geeft aan dat er flinke opklaringen zijn en als klapper op de vuurpijl is er ook nog eens weinig maanlicht. Dat laatste komt omdat het Nieuwe Maan is, waarbij alleen de schaduwkant van de maan te zien is. "NEOWISE zal daardoor nog beter aftekenen."



Blijf gewoon waar je bent

Van het ene deel van de provincie naar het andere deel reizen voor het beste zicht, bespaar je de moeite. Want eigenlijk zijn in heel Brabant de kaarten gewoon prima geschud. Dat geldt zeker rond een uur of halftwee, in het holst van de nacht, als er van schemering nog geen sprake is. "Een enkeling zal pech hebben dat het precies even bewolkt is op het moment dat hij z'n wekker zet. Maar van de tien mensen, zullen er acht meteen geluk hebben." En voor de pechvogels geldt: zet een bak koffie en heb even geduld. Want hoogstwaarschijnlijk komt jouw moment alsnog snel, in een volgende opklaring.

Ook de komende dagen is NEOWISE nog te zien, maar het weer wordt dan wisselvalliger. Op 22 juli is de afstand tot de aarde het kleinst, 'slechts' 103 miljoen kilometer. Maar de komeet is dan al niet meer zo helder als komende nacht. Vanaf september is NEOWISE voor onze aardelingen helemaal uit beeld, om zich pas over zo'n 8600 jaar weer te tonen.