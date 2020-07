Zeker zeven mensen die zijn geland op Eindhoven Airport waren besmet met het coronavirus

Op Eindhoven Airport zijn sinds begin vorige maand zeven passagiers geland die later besmet bleken met het coronavirus. Zij zaten verspreid over zes vluchten en testten kort na landing positief op corona, meldt een woordvoerster van de GGD Brabant-Zuidoost.

Volgens de GGD gaat het om vijf vluchten waarbij een passagier besmet bleek en één vlucht waarvan twee reizigers later positief testten. Ze werden ziek en meldden zich voor een test bij de GGD, die uit het bron- en contactonderzoek dat volgt op een besmetting opmaakte dat de passagiers onlangs in een van de vliegtuigen zaten.

Passagiers die binnen twee stoelen afstand van de besmette mensen vandaan zaten, is gevraagd twee weken in quarantaine te gaan. De GGD vroeg daarvoor hun contactgegevens op bij de betreffende vliegmaatschappijen, zegt de woordvoerster. Bemanningsleden is door hun luchtvaartmaatschappij verzocht bij aan corona gerelateerde klachten contact op te nemen met de GGD voor een coronatest.

Of er nog meer vluchten aankwamen op Eindhoven Airport met besmette passagiers, is niet bekend. Ook over de identiteit van de geïnfecteerden en waar de vliegtuigen vandaan kwamen, is niets bekendgemaakt.