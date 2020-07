Waar is de vermiste Bert de Laat uit Made? 'Geef een teken van leven, je kleinkinderen missen je'

Deze foto van Bert de Laat staat op de website van de politie. vergroot

Waar is Bert de Laat uit Made? De 69-jarige man is dinsdagavond vertrokken in zijn kleine witte elektrische Mitsubishi met kenteken RG-276-N en niet meer thuisgekomen. Zijn familie heeft hem als vermist opgegeven. Aanknopingspunten zijn er niet, vertellen familieleden van Bert. Ze doen een oproep: "Als je dit leest, kom naar huis. Of neem contact met ons op. Je kleinkinderen missen je, geef een teken van leven."

"Zo'n twee, drie keer per dag gaat hij met zijn autootje een rondje rijden in de polders. Dat kan richting Moerdijk zijn, maar ook richting Den Hout. Hij komt eigenlijk overal", vertelt Jeroen Ligtvoet, schoonzoon van Bert. Niemand keek dan ook gek op, toen Bert dinsdag aan het begin van de avond opnieuw in de kleine Mitsubishi stapte en wegreed vanaf de Haasdijk in Made, waar hij woont met zijn vrouw.

Maar dit keer kwam Bert niet terug. Een dag later sloeg de familie alarm bij de politie. Schoonzoon Jeroen vertelt dat Bert bij vertrek fysiek gezond was. "Wel slikte hij al zo'n tien jaar antidepressiva. Die heeft hij nu niet bij zich. Hij heeft zijn medicijnen niet meegenomen."

"Misschien heeft hij de auto opgeladen en heeft iemand hem gezien?"

Bert is gepensioneerd. "Zijn hobby's zijn rondjes rijden met de auto, sport kijken op tv en biljarten. Maar tijdens de lockdown kon veel niet. Er was amper sport op tv en biljarten ging ook niet." Het frustreerde Bert in die periode, dat jongeren elkaar wel opzochten in die tijd. "Hij ging politieagentje spelen. Hij sprak ze aan op hun gedrag, ook als ze te hard reden. Waarop zij hem steeds meer gingen pesten."

Volgens Jeroen liep dat flink uit de hand. "De avond voor zijn verdwijning stond hij huilend op straat, omdat bedreigd werd."

Jeroen vervolgt: "Eerst dacht ik: hij is kwaad weggegaan en heeft er misschien wel een einde aan gemaakt. Maar mij lijkt dat je dat meteen doet. En er zijn twee mensen die los van elkaar zeggen dat ze hem woensdag nog gezien hebben in Made."

"Wat ik zou willen zeggen? Kom thuis, neem contact op. Geef een teken van leven."

Daarna is Bert voor zover bekend niet meer gesignaleerd. Wat er aan de hand is weet de familie niet. "Als hij onwel was geworden, of verongelukt, dan was hij toch wel gevonden. Misschien durft hij niet meer naar huis te komen, omdat hij bang is dat hij wat uit te leggen heeft. Maar deze onzekerheid maakt ons nu al kapot."

De familie hoopt dat iemand de gouden tip heeft. "Hij draagt altijd simpele kleding, een geruit bloesje met een korte broek. En grote zwarte werkschoenen. En hij rijdt dus in dat kleine witte elektrische autootje. Hij zei pas nog: die accu is versleten, ik kan er nog maar tachtig kilometer mee rijden. Misschien heeft hij de auto opgeladen en heeft iemand hem gezien?"

Mocht Bert dit lezen, dan heeft de familie een heldere boodschap. Zoon Barry: "Wat ik zou willen zeggen? Kom thuis, neem contact op. Geef een teken van leven." Om daar nog aan toe te voegen: "Je kleinkinderen missen je!"

