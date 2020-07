Gewonde bij zwaar ongeluk in Eindhoven, busje gaat na botsing over de kop

Wachten op privacy instellingen... Bij de botsing raakte iemand gewond (foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Busje slaat over de kop na botsing in Eindhoven, bestuurder gewond

Bij een ongeluk op de kruising John F. Kennedylaan en Onze Lieve Vrouwestraat in Eindhoven, is zaterdagmiddag iemand gewond geraakt. Een auto en een busje kwamen hard in botsing. Het busje zou door de klap over de kop zijn geslagen. De bestuurder daarvan is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onbekend hoe hij eraan toe is. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.

Veel hulpdiensten kwamen naar de plek van de botsing. Meerdere ambulances en brandweerwagens naar de kruising. De Onze Lieve Vrouwestraat werd afgesloten voor onderzoek.