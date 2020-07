Eindhoven neemt afscheid van Arnol Kox: 'Ik kon altijd mijn verhaal bij hem kwijt'

Eindhoven neemt afscheid van Arnol Kox. Foto: Omroep Brabant. Eindhoven neemt afscheid van Arnol Kox. Foto: Omroep Brabant. Eindhoven neemt afscheid van Arnol Kox. Foto: Omroep Brabant. Eindhoven neemt afscheid van Arnol Kox. Foto: Omroep Brabant. Volgende Vorige vergroot 1/4 Eindhoven neemt afscheid van Arnol Kox. Foto: Omroep Brabant.

Eindhovenaren konden zaterdagmiddag afscheid nemen van stadsprediker Arnol Kox. Een half uur voor aanvang stonden er al enkele mensen voor de deur, om de laatste eer te bewijzen aan hun bekende stadsgenoot.

Malini Witlox Geschreven door

Kox overleed woensdag aan leukemie. Zijn afscheidsceremonie, die tot zes uur duurt, had hij vooraf samen met zijn vrouw tot in details geregeld.

Kaarsen en pamfletten

De stadsprediker lag opgebaard in de aula van het Sint Catharinakerkhof. Om zijn witte kist stonden kaarsen, getekende karikaturen van Kox en vlakbij hingen de bekende pamfletten waarmee hij 'het woord van Jezus' vertelde. Op de tafels stonden condoleancekaarten die weduwe Gerry Dieteren ontving, maar ook berichten aan Kox.

In de aula hingen op verschillende plekken foto's met de foto van Kox erop. Bezoekers werd gevraagd een donatie te doen aan het straatpastoraat. Veel mensen hadden bloemen bij.

'Icoon'

Een deel van die bezoekers kon het niet droog houden. "Een icoon van de stad verdient een afscheid als dit", zegt een jong meisje. "Ik kon altijd mijn verhaal bij me kwijt. Hij gaf zo'n positieve vibe aan de stad en aan mij."

"Arnol Kox hoort bij Eindhoven en moet bij Eindhoven blijven horen met een beeld of gedenkteken", zegt een man.

Coronamaatregelen

In de afscheidszaal hingen instructies met coronamaatregelen. Zo was er een aparte ingang en uitgang. Medewerkers van Stadstoezicht hielden in het begin een oogje in het zeil, maar de toeloop bleef beperkt tot enkele tientallen bezoekers.

Boodschap van God

Wie af en toe in het centrum van Eindhoven kwam, moet Kox een keer gezien hebben. Zeker veertig jaar lang verkondigde Kox in de Eindhovense binnenstad met bulderende stem de boodschap van God. Dat deed hij met zoveel overtuiging en volume, dat hij al snel de bijnaam 'Schreeuwjezus' kreeg.

Winkelend publiek in de Eindhovense binnenstad kon onmogelijk om hem heen als hij hen rechtstreeks en luidkeels aansprak met kreten als: 'Bekeer u tot God, hij zal u redden’, ‘Niemand is onsterfelijk’ of 'Door de genade van God heb ik Jezus leren kennen en ben ik wonderbaarlijk opnieuw tot leven gekomen'.

Woensdagmorgen uitvaart

De uitvaartdienst wordt woensdagmorgen om elf uur gehouden in de Sint Trudokerk in Strijp. Hier is slechts voor een beperkt aantal aanwezigen plek. Kox wordt begraven op de begraafplaats achter de kerk.