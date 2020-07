'Dit is zo uniek', supporters Willem II picknicken op heilige grasmat

Vierhonderd Willem II-supporters picknicken op het heilige gras (foto: Pitchnick013). vergroot

'Ik had tranen in m'n ogen toen ik het veld betrad", zegt een Willem II-supporter die zit te picknicken op de grasmat van haar club. Door het coronavirus zijn veel voetbalsupporters al lang niet meer in het stadion van hun club geweest. Reden voor Willem II om een picknick te houden voor vierhonderd supporters. Maar waar ze normaal gesproken op de tribune zitten, mochten ze nu plaatsnemen op de heilige grond van de Tilburgse club.

Het is voor Willem II-fans een eenmalige kans en vierhonderd supporters hebben die dus met beide handen aangegrepen. "Het was door het coronavirus lang geleden dat ik hier binnen ben geweest. En ik had tranen in m'n ogen toen ik hier weer binnen kwam", Klinkt het dolenthousiast. "En om dan nu op de grasmat te mogen zitten, dat is toch wel uniek."

In samenwerking met de Bonheur Horeca Groep hield Willem II zaterdagmiddag de grootste picknick van Nederland. "Het plan lag er al een tijdje", zegt initiatiefnemer Tim Wijdemans. "Maar het veld is normaal gesproken verboden toegang, want dat moet goed blijven. Maar doordat het coronavirus de eredivisie stopzette, had de grasmeester meer tijd dan anders en was dit idee ineens wel uitvoerbaar."

En door het nog altijd aanwezige coronavirus golden ook zaterdagmiddag weer dezelfde maatregelen. "Ja, daarom hebben we ook vakken gemarkeerd op het veld, zodat de anderhalve meter afstand goed te waarborgen is", vervolgt Wijdemans. "We hebben geen speciale extra maatregelen hoeven te nemen, en de mensen hebben zich ook prima aan de bestaande regels gehouden."

De picknick op het veld bij Willem II. vergroot

De aanwezige vierhonderd supporters konden een picknickbox kopen, maar het is niet zo dat Willem II zelf geld overhoudt aan deze actie. "Wij hebben als club vooral gefaciliteerd hierin", zegt een woordvoerder van Willem II. "De volledige opbrengst gaat naar de Bonheur Horeca Groep, die natuurlijk een zeer lastige periode achter de rug heeft."