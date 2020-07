Oeps: Brabantse supermarktketen Jumbo weet niet waar Boxmeer ligt

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Geen supermarktketen is Brabantser dan Jumbo Supermarkten. Het hoofdkantoor staat in Veghel en directeur Frits van Eerd woont in Heeswijk-Dinther. Toch kent de supermarktketen Brabant minder goed dan je zou verwachten.

Op de kaart van Nederland die bij een spaaractie hoort, wordt Boxmeer in Limburg geplaatst. Niet links van de Maas, maar rechts van de Maas dus, terwijl deze rivier toch echt de provinciegrens aangeeft.

Het gaat om de Reis rond de wereld-poster, die je bij de verschillende vestigingen voor 1 euro kunt kopen of gratis krijgt als je voor meer dan 50 euro boodschappen doet.

Boxmeer staat op de poster rechts van de Maas. vergroot

Op Twitter attendeert een inwoner van Boxmeer de supermarktketen op de fout. "Foei, Jumbo. Boxmeer ligt toch echt niet in Limburg".

Onduidelijk is hoe het fout kon gaan. Bij Jumbo was niemand bereikbaar voor een toelichting. Het bedrijf heeft zelf één vestiging in Boxmeer. Ook daar kon niemand reageren.

