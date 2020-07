Man (24) neergestoken bij ruzie op vakantiepark in Oosterhout

De politie op recreatiepark Katjeskelder (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Bij recreatiepark Katjeskelder aan de Oude Bredasebaan in Oosterhout is zaterdagavond een 24-jarige man gewond geraakt bij een steekpartij. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht.

Rond kwart voor twaalf werden agenten gewaarschuwd vanwege een steekpartij op het park. Ter plekke troffen zij het slachtoffer aan met letsel aan zijn hand.

De man verklaarde dat hij ruzie had gekregen met een man die hem vervolgens met een mes heeft gestoken. Daarna ging de dader ervandoor.

Meerdere eenheden van de politie deden onderzoek bij recreatiepark Katjeskelder in Oosterhout (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot

Zoektocht

Agenten hebben tevergeefs op het vakantiepark en in de omgeving uitgekeken naar de verdachte. Volgens een ooggetuige kwamen vervolgens meerdere eenheden van de politie onderzoek doen.

De steekpartij bij recreatiepark Katjeskelder in Oosterhout vond rond middernacht plaats (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision). vergroot