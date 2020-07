Illegaal feest in natuurgebied bij Oosterhout beëindigd, mensen werden wakker van luide muziek

Omwonenden van een natuurgebied aan de Statendamweg in Oosterhout werden zondagochtend ruw uit hun slaap gehaald door luide muziek. In het natuurgebied waren rond halfacht zo'n honderdvijftig mensen illegaal een feestje aan het bouwen. Agenten beëindigden het feestje.

Daarmee kwamen de feestvierders goed weg, want dergelijke feesten zijn niet toegestaan. Dat benadrukt een politiewoordvoerder. Bezoekers en organisatoren van dergelijke feestjes riskeren hoge boetes. "Bovendien vond dit feest plaats in een natuurgebied waar een dergelijke verstoring zeer ongewenst is."