Daisy D-zire heeft pijn in het hart over Tilburgse kermis zónder Roze Maandag: morgen gewoon Jouri

"Het voelt een beetje alsof ik morgen mijn verjaardag vier, maar er komt niemand op mijn feestje." Zo omschrijft dragqueen Daisy D-zire haar gevoel over het feit dat Roze Maandag morgen op de kermis in Tilburg niet doorgaat. Met pijn in het hart zit Daisy, het alter ego van Jouri Heerkens uit Tilburg, zondag dan ook in vol ornaat aan tafel van de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant. "Zeer droevig", noemt ze het een Tilburgse kermis zónder Roze Maandag.

Sandra Kagie Geschreven door

Daisy omschrijft Roze Maandag als 5 mei voor de roze community. "Een dag waarop je jezelf kunt zijn en kunt vieren dat dit allemaal mag in Nederland." Jouri kent de Tilburgse kermis dan ook niet anders dan mét Roze Maandag. Al vijftien jaar komt hij er.

Normaal gesproken heeft Jouri, die een bloemenzaak heeft, in juni een heel drukke maand als Daisy D-zire. Zo'n dertig optredens in binnen- en buitenland stonden er gepland. Maar corona zette er een streep door. Blij is Jouri dan ook dat hij zondag weer eens alles uit de kast kon halen. Ruim een uurtje kost het hem om te veranderen in Daisy D-zire.

Tweede persoonlijkheid

"Het is mijn tweede persoonlijkheid die ik heb kunnen creëren om alle negativiteit uit het dagelijkse leven even te kunnen vergeten", legt hij uit. Als Daisy D-zire geniet hij van alle aandacht die hij krijgt. Maar morgen is hij, bij gebrek aan een Roze Maandag op de kermis, gewoon Jouri, de bloemenverkoper. Er moet immers ook brood op de plank komen.

Bekijk hier heel het gesprek met Jouri Heerkens, alias Daisy D-zire, en leer alles over de 'pijnlijke' ducttape-techniek:

