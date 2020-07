Vechtersduo houdt huis in Geldrop: vader en zoon mishandeld, twee andere mannen geschopt en geslagen

Een van de vechtersbazen werd zaterdagnacht al aangehouden. (Foto: Politie) vergroot

Een vechtersduo in Geldrop heeft zaterdagnacht in totaal vier mensen mishandeld. Rond middernacht werden een vader en een zoon op een verjaardagsfeest op de Heuvel uit het niets geslagen en geschopt. Zo'n twee uur later werden twee andere mannen mishandeld. Eentje werd knock-out geslagen, de andere werd in zijn gezicht geschopt.

Waarom de vader en de zoon op het verjaardagsfeest werden mishandeld is niet duidelijk. Een van de slachtoffers kreeg een tafel op zijn hoofd gegooid.

Rond vijf over twee werden twee andere mannen op de Geldropseweg mishandeld. Ook zij werden uit het niets geslagen en geschopt.

Verdachte blijkt ervaren vechter

Al snel ontdekten agenten dat beide zaken hoogstwaarschijnlijk door hetzelfde duo werden gepleegd. Een van de twee verdachten is zaterdagnacht in de woning van zijn vriendin in Geldrop aangehouden. De politie kwam met veel agenten ter plekke omdat de verdachte een vechtsport beoefent of heeft beoefend.

De tweede verdachte kon niet meteen worden aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.