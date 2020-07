Gewapende overvallers Bol.com zaten urenlang binnen, hulp voor medewerkers

Wachten op privacy instellingen... Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Foto: Iwan van Dun, SQ Vision. Volgende Vorige vergroot 1/3 Gewapende overval bij distributiecentrum van Bol.com in Waalwijk

Aan de Pakketweg in Waalwijk is zondagochtend een gewapende overval gepleegd op het distributiecentrum van Bol.com. Het zou gaan om meerdere daders die twee beveiligingsmedewerkers bedreigden en urenlang in het pand zaten, meldt de politie. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.

Uit de eerste verklaringen van de beveiligers blijkt dat de overval zondagochtend rond 09.00 uur heeft plaatsgevonden. De daders zijn het bedrijfspand binnengedrongen en geruime tijd gebleven. De bedreigde medewerkers sloegen rond 14.50 uur alarm bij een voorbijganger die meteen 112 belde. Wat er zich tijdens die uren daarvoor in het distributiecentrum heeft afgespeeld, is onduidelijk.

Na de melding rukte de politie direct met meerdere eenheden uit. In de omgeving werd door agenten met kogelwerende vesten naar de daders gezocht, maar die zijn nog spoorloos. Ter plekke hebben rechercheurs sporenonderzoek gedaan en verklaringen van medewerkers opgenomen. Ook worden camerabeelden bekeken. Het rechercheonderzoek is in volle gang.

Steun voor medewerkers, pakketjes wellicht vertraagd

Bij Bol.com zijn ze 'enorm geschrokken' van de overval. De betrokken medewerkers krijgen psychische hulp van een gespecialiseerd team, meldt het bedrijf.



Omdat er vanwege het incident urenlang niet kon worden gewerkt door de ongeveer 400 uitzendkrachten, zal de bezorging van pakketten op maandag vertraging oplopen. "Het zou kunnen dat de klanten een dag langer op hun producten moeten wachten", aldus een woordvoerder. Klanten die daar mee te maken krijgen, ontvangen daarover bericht.

