Vakantie in Brabant? “Het zomerweer heeft dit jaar geen veertigplussers in petto'

Zomer in Brabant (Foto: Ben Saanen) vergroot

Het weer voor de komende zomermaanden is dé belangrijkste vraag voor Brabanders die dit jaar in eigen provincie of in eigen land vakantie vieren. En moet er nog een paraplu of een zuidwester worden ingepakt? Of een is bermuda en hippe slippers voldoende? Alfred Snoek van Weerplaza: “Het zomerweer is niet standvastig, maar je kunt er heel goed mee uit de voeten.”

Het weer voor de komende maanden? Weerman Snoek vindt het ‘heel gewaagd’ om er nu al iets over te zeggen. Hij begint met een zekerheidje. “De komende week verloopt niet slecht. De eerste dagen zijn niet warm, zo’n 20 tot 22 graden. In de loop van de week wordt het warmer en er valt weinig of geen regen.”

En het weer op de langere termijn? “Het zomerweer is zeker niet standvastig”, stelt Snoek. “Er zullen zeker mooie weken tussen zitten, afgewisseld met dagen met lagere temperaturen en soms wat regen. Dergelijke dipjes zijn moeilijk te voorspellen. Totaal verregende dagen of een langere periode met regen verwacht ik niet. Het is zomerweer waar we goed mee uit de voeten kunnen.” Snoek vertelt dat hij drie weken vakantie in onze provincie heeft geboekt. “Dus dat gaat helemaal goed komen.”

Mooi weer, afgewisseld met enkele dipjes

Juni te warm, juli te koud. “Als je dat bij elkaar optelt kom je op normaal uit. Augustus wordt bepalend of we dit jaar een goede of minder goede zomer hebben.” Volgens Snoek zijn er dit jaar qua temperatuur geen uitschieters te verwachten. ”Het weer heeft geen veertigplussers in petto.”

Het zomerweer in augustus en september kenmerkt zich vaak met mooie zomerdagen afgesloten met hoosbuien en onweer. “Daar kun je de klok op gelijkzetten. Dit jaar waarschijnlijk in augustus al. Boven het opgewarmde zeewater ontstaan pittige buien. De inschatting is dat die voornamelijk in de kuststreek actief zijn en het binnenland niet bereiken. En dan zit je in Brabant goed.”