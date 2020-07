Gekanteld busje met gasflessen zorgt voor problemen op de A59

Een gekanteld busje met acetyleenflessen veroorzaakte maandagochtend urenlang problemen op de A59 bij Engelen. Het busje kreeg rond kwart voor zeven op de weg een klapband en raakte de vangrail.

Het afsluiten van de rijstrook leidde rond kwart over zeven tot zeven kilometer file vanaf Tilburg, eveneens goed voor veertig minuten vertraging. Deze file was rond halfacht opgelost.

Busje kantelt op brug

Daarnaast was het raak bij de Koppelstraat in Beek en Donk. Daar kantelde maandagochtend een bestelbus. Volgens de wijkagent gebeurde dit na 'een klein tikje'. Er is bij dit ongeluk niemand gewond geraakt. Inmiddels is de brug weer vrijgegeven.