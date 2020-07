Inbrekers veroorzaken ravage bij Cober Juweliers in Oss

Inbrekers hebben zondagnacht een ware ravage veroorzaakt bij Cober Juweliers aan de Houtstraat in Oss. Volgens een agent zijn alle vitrines ingeslagen. "Maar niemand is gewond geraakt", laat de eigenaar van de zaak weten.

De inbraak vond rond halfvier 's nachts plaats. Volgens de politie waren de daders met zijn drieën. De inbrekers zijn gevlucht op een scooter of motorscooter. "Mogelijk zonder kentekenplaat. "

Ze zouden via de Houtstraat en het Heschepad in de richting van de Raadhuislaan gereden zijn. Vervolgens namen ze de fietsstraat langs het gemeentehuis richting de Wethouder Van Eschstraat.

Het is niet de eerste keer dat Cober Juweliers in Oss beroofd wordt. In januari 2012 vond hier ook al een gewapende overval plaats. De eigenaar werd toen bedreigd met een vuurwapen en werden er sieraden en geld buitgemaakt .