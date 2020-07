Fietser ontsnapt op het nippertje bij zwaar ongeluk in Breda

Wachten op privacy instellingen... De fiets kwam klem te zitten tussen een auto en een verkeerslicht (Perry Roovers/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Fietser ontsnapt ternauwernood bij forse botsing auto's in Breda

Een fietser is goed weggekomen bij een botsing tussen twee auto's maandagochtend in de Graaf Engelbertlaan in Breda. "Hij zag een van de auto's recht op zich afkomen. Hij kon nog net van zijn fiets springen", vertelt een ooggetuige. De fiets kwam klem te zitten tussen een auto en het verkeerslicht.

De botsing vond rond acht uur plaats, op de kruising met de Rijsbergseweg. De twee auto's raakten elkaar frontaal.

Een van de automobilisten moest na het ongeluk uit zijn auto worden geknipt. Die bestuurder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de andere auto werd behandeld in de ambulance. De politie sloot het kruispunt af om onderzoek te doen.

De ravage op de weg was groot na de botsing (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

Een automobilist moest na de botsing uit de auto worden bevrijd (foto: Perry Roovers/SQ Vision).