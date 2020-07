Nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt wil nog niet over titelkansen praten: 'Ik ben hier pas één dag'

PSV-trainer Roger Schmidt (foto: OrangePictures). vergroot

PSV is maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen mét Roger Schmidt als nieuwe trainer. De Duitser leidde zijn eerste oefensessie op de Herdgang in Eindhoven en stond aansluitend de pers voor het eerst te woord. Schmidt wilde alleen nog niet over de titel praten: "Ik wil eerst een goed beeld krijgen van de groep voordat ik een doelstelling ga formuleren."

De glimlach was moeilijk te verbergen voor Schmidt tijdens zijn eerste persconferentie als PSV-trainer. De oefenmeester leek vooral blij te zijn dat hij eindelijk mocht beginnen aan zijn periode in Eindhoven. Al in maart werd bekend dat Schmidt de nieuwe trainer zou worden van PSV. Maandag was het dan zover voor de 53-jarige Schmidt.

"Laat ik allereerst beginnen met te zeggen dat ik blij ben om hier te zijn en dat we eindelijk zijn begonnen", trapte Schmidt af. De oud-trainer van onder meer Bayer Leverkusen legde uit waarom hij juist voor PSV koos en niet afging op de lokroep van clubs uit grotere competities waar hij naar alle waarschijnlijkheid meer had kunnen verdienen.

"PSV is een grote club en dat weten we in Duitsland ook", zegt hij. Schmidt raakte helemaal overtuigd van PSV na een gesprek met Toon Gerbrands en John de Jong. "Het gevoel was goed. Ik heb het gevoel dat deze club bij mij past. PSV heeft in het verleden veel titels gewonnen en speelt eigenlijk altijd om de prijzen. Het is ook voor mij een grote wens met PSV prijzen te winnen en in de Champions League te voetballen.”

Een prijs die PSV aan het einde van het seizoen graag ziet is natuurlijk de landstitel. Toch wilde Schmidt op zijn eerste werkdag in Eindhoven niet op dat soort zaken vooruitlopen. "Ik ga het nog niet over de titel hebben. Ik ben hier pas één dag en moet eerst iedereen nog leren kennen. Ik wil eerst een goed beeld krijgen van de groep voordat ik een doelstelling ga formuleren. Wat ik wel weet, is dat we hard gaan werken."

De verwachting is dat het spel van PSV een transformatie zal ondergaan. Schmidt houdt ervan als zijn ploegen agressief, aanvallend voetbal spelen met hoge druk. Maar de Duitse oefenmeester denkt dat de PSV'ers zijn speelstijl snel kunnen over nemen. In zijn net uitgebrachte biografie schrijft hij dat voetballers een speelstijl binnen één week zouden kunnen overnemen. "Maar dat was wel een uitzonderlijk geval", zegt hij.

"Je hebt natuurlijk wel even de tijd nodig om een bepaald niveau te behalen. Dus ik denk dat we de acht weken nodig zullen hebben", doelt Schmidt op de voorbereiding van de Eindhovenaren.

PSV oefent voor zover nu bekend is op zaterdag 14 augustus (thuis tegen Vitesse) en op zaterdag 21 augustus (uit tegen Willem II) ter voorbereiding op de start van de eredivisie halverwege september.