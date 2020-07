Brand in mestopslag bij boerderij in Oirschot

De brandweer bij de boerderij (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision). De brandweer is ter plekke. (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 De brandweer bij de boerderij (Foto: Sem van Rijssel / SQ Vision).

In Oirschot is maandagmiddag rond half vijf brand uitgebroken op een boerderij. Het vuur woedde in een mestopslag, volgens de brandweer.

Malini Witlox Geschreven door

In eerste instantie werden twee brandweerwagens ingezet. Toen de brand groter werd, kwamen daar nog een spuitwagen en een hoogwerker bij.

Het ging om een boerderij in de Broekstraat. Niemand raakte gewond, ook dieren hadden geen last van de brand.

Nablussen gaat even duren

Rond kwart voor zes had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen gaat nog even duren.

Over de oorzaak en de exacte schade is nog niets bekend.