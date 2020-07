Verborgen pareltje waar bijen van bloem naar bloem zoemen: Samentuin Vrijhoeve

De toegangspoort naar het verborgen pareltje Samentuin Vrijhoeve vergroot

De zomer van 2020 is de eerste zomer van Samentuin Vrijhoeve in hartje Sprang-Capelle. Een tuin van 3500 vierkante meter die van niemand is en van iedereen is. Het is een buurttuin die is ontstaan uit een wedstrijd. In 2017 werd het idee voor de latere Samentuin Vrijhoeve gekozen tot het Beste Idee van Waalwijk.

Rob Bartol Geschreven door

Na ruim twee jaar onderhandelen over de locatie, kon in het najaar van 2019 de eerste spade de grond in. Op een terrein in de directe omgeving van de brandweerkazerne in Sprang-Capelle werd gestart met de aanleg van de buurttuin en met succes! Inmiddels zoemen de bijen in de buurttuin van bloem naar bloem.

Samentuin Vrijhoeve is een verborgen pareltje in Sprang-Capelle:

De gemeente Waalwijk verhuurt het terein voor een symbolisch bedrag voor een periode van tien jaar. De Samentuin heeft nog geen vaste openingstijden, maar is toegankelijk op de momenten dat er vrijwilligers aanwezig zijn. Om de tuin op meer dagen open te kunnen stellen voor het publiek. zijn er extra vrijwilligers nodig. “Al is het maar voor een kopje koffie”, zegt Carla Paijmans.