Toch een heel klein beetje Roze Maandag op de Tilburgse Kermis: 'Nog steeds hartstikke gezellig'

Toch een beetje roze op de Tilburgse Kermis. vergroot

Groepjes mensen schuifelen maandag langzaam langs de attracties op de Tilburgse Kermis. Hier en daar lopen voorbijgangers gekleed in het roze. Officieel is het namelijk Roze Maandag, maar tot teleurstelling van velen wordt dat niet gevierd zoals normaal.

Lola Zopfi Geschreven door

Ieder jaar is Roze Maandag hét feest waar iedereen zichzelf kan zijn. Duizenden bezoekers komen dan ook elk jaar naar de Tilburgse Kermis toe. Gaycafé De Lollipop aan de Paleisring is een bekende plek tijdens het evenement. Dit jaar moet eigenaar Fransjan Marijnissen noodgedwongen een 'mini-editie' van Roze Maandag organiseren.

Ondanks de teleurstelling blijft Marijnissen positief: “Drie weken geleden hadden we nog helemaal niks. Dus we moeten het er dit jaar maar mee doen. En het is nog steeds hartstikke gezellig.”

'Het beste er van maken'

Het terras van De Lollipop zit maandagmiddag wel goed vol met roze bezoekers. Twee mannen uit België zijn toch naar Tilburg toe gekomen in de hoop een klein beetje de sfeer van Roze Maandag mee te pakken. "Het blijft traditie. We komen elk jaar en die traditie willen we ook in stand houden." Wel begrijpen ze allebei de maatregelen die genomen zijn. "Jammer, echt heel erg jammer. Maar we proberen allemaal het beste er van te maken en de gezondheid gaat toch voor."

Teleurgestelde reacties want Roze Maandag is niet zoals het moet zijn:

Aan de andere kant van het terras staat bezoeker Kimberly gekleed als dragqueen samen met haar vriendinnen. Ze hebben samen een hotel geboekt in Tilburg zodat ze toch een klein beetje Roze Maandag kunnen vieren bij De Lollipop. "Ik vind het toch belangrijk om mijzelf te laten zien vandaag, want als niemand het doet zijn we helemaal onzichtbaar en zeker in deze tijd moeten we zichtbaar blijven."