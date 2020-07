Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

Op de Belcrumweg in Breda is een vrouw in de nacht van maandag op dinsdag met haar auto op de zijkant terecht gekomen. De bestuurster is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

Hoe de vrouw met haar voertuig uit de bocht kon vliegen en op haar zijkant terecht kon komen is niet duidelijk. Ook een lantaarnpaal sneuvelde tijdens het ongeluk. Een berger heeft de auto getakeld.

