Meisje in de billen geknepen door onbekende man in Dommelen

Een onbekende man heeft zondagavond een meisje in haar billen geknepen. Dat gebeurde op het Elviradal in Dommelen. De politie heeft de zaak in onderzoek.

De politie laat in het kader van de privacy niets los over de leeftijd van het meisje. Het slachtoffer werd aangesproken door de man, die haar vervolgens betastte.

Maandag is er buurtonderzoek gedaan en later op de dag nog een passantenonderzoek. Het zou gaan om een blanke man tussen de 35 en 40 jaar oud, ongeveer 1,80 meter lang met kort zwart, gemillimeterd haar op een blauw met zwarte mountainbike. Hij droeg een zwart vest en een spijkerbroek.