Schedel die in riviertje in Deurne werd gevonden, blijkt zeker 350 jaar oud

Foto: Waterschap Aa en Maas. vergroot

De schedel die een jaar geleden werd gevonden bij de beek De Vlier in Deurne, is zeker 350 jaar oud is. Dat blijkt uit onderzoek. "Een mooi stukje archeologische waarde uit een van onze beekdalen", reageert Waterschap Aa en Maas.

Enigszins luguber was de vondst wel, ook al bleek snel dat er geen sprake was van een recent misdrijf. Vervolgens werd een koolstofdatering uitgevoerd. Daaruit blijkt, met een waarschijnlijkheid van 95%, dat de schedel uit de periode 1633-1669 dateert, zo meldt het waterschap.

De forse wenkbrauwbogen boven de ogen doen vermoeden dat het de schedel van een man was, luidt de conclusie.

