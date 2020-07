Door corona gaat de Vierdaagse niet door, maar daar trekt Bram (11) zich niks van aan

Bram (11) heeft de eerste kilometers in de benen. vergroot

Maandenlang wandelde de 11-jarige Bram van der Krieken uit Boekel samen met zijn oma Thea om zich goed voor te bereiden op zijn eerste Nijmeegse Vierdaagse. En toen kwam het bericht dat dat niet door zou gaan. Bram besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten maar gewoon door te gaan met trainen. Dinsdag begon hij in Boekel aan zijn eerste dertig kilometer.

Bram had letterlijk afgeteld tot hij de Vierdaagse van Nijmegen mocht lopen. Dat hij moest wachten tot het jaar waarin hij 12 jaar zou worden, dat was dan maar zo. Als het even meezat, dan was hij meteen de jongste die zo'n vierdaagsekruisje zou bemachtigen. Dat feest ging helaas niet door, er waren jongere kinderen die zich hadden ingeschreven. Iets waar hij best mee kon leven.

Bram loopt zijn eigen vierdaagse met zijn oma:

Wachten op privacy instellingen...

Maar dat de hele Vierdaagse zou worden afgelast, dat was een bittere pil. "Ja nou, dan heb ik het dus allemaal voor niets gedaan," zei Bram, "dat gaat mooi niet gebeuren". Hij kwam met een alternatief plan: de vierdaagse wel lopen, maar dan niet in en rond Nijmegen. De familie was meteen enthousiast.

"Uren brengen ze met elkaar door en ze voeren dan ook heel goede gesprekken."

Oma Thea misschien nog wel het meest. "Ik was eigenlijk al wel klaar met die vierdaagsen. Na al die jaren was het mooi geweest. Maar als je kleinzoon dan zo graag wil lopen, dan is de keuze snel gemaakt." Thea loopt dus ook deze alternatieve vierdaagse met hem mee.

"Het is bijzonder", zegt moeder Hanneke. "Uren brengen ze zo met elkaar door en ze voeren dan ook heel goede gesprekken. Mam zegt wel eens dat die gesprekken zo waardevol zijn. Dat zijn toch ook herinneringen voor het leven."

"Het zal mij niets verbazen als Bram mijn moeder er uiteindelijk doorheen sleept."

En niet alleen de ouders van Bram zijn enthousiast. De hele familie liep dinsdag uit. Met om de zoveel kilometer een controlepost met iets te drinken, een stempel voor op de kaart en natuurlijk een dikke knuffel. En een heus onthaal met vlaggetjes en slingers op een landweggetje richting Erp. Alles om de moed erin te houden.

Warm welkom door familieleden op de route. vergroot

Moeder Hanneke is ervan overtuigd dat Bram die 120 kilometer gewoon gaat uitlopen. "Mijn moeder zal hem er op moeilijke momenten wel doorheen slepen", zegt ze. "Het zal mij niets verbazen als Bram mijn moeder er uiteindelijk doorheen sleept. Het is ver, ook voor haar."

Of Bram volgend jaar wil meelopen in de 'echte' vierdaagse weet hij nog niet. "Eerst maar eens kijken hoe dit gaat..." Als alles goed gaat, zitten de kilometers er voor Bram vrijdagmiddag op. Rond drie uur heeft hij er dan zijn eerste vierdaagse opzitten.