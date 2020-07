Heftruckchauffeur rijdt opzettelijk over voet van man na ruzie in Moerdijk

De Graanweg in Moerdijk (foto: Google Streetview). vergroot

Op de Graanweg in Moerdijk is dinsdagochtend een 53-jarige man uit Numansdorp opgepakt. Hij zou na een ruzie met een heftruck opzettelijk over de voet van een 33-jarige man uit Rozenburg zijn gereden.

De twee Zuid-Hollanders kregen ruzie tijdens werkzaamheden die ze beiden uitvoerden. Een getuige probeerde de situatie te sussen, maar dat lukte niet.

Toen de 33-jarige man weer naar de Numansdorper liep, die inmiddels op een heftruck zat, gaf de 53-jarige man gas en reed hij over de voet van het slachtoffer.

De Numansdorper is opgepakt. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.